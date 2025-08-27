Elche holt Barça-Keeper Peña

Beim FC Elche wird ab sofort Spieler mit lokalen Wurzeln zwischen den Pfosten stehen. Wie der spanische Erstligist mitteilt, wechselt Iñaki Peña vom FC Barcelona in die Provinz Alicante. Der 26-Jährige kommt per Leihe bis zum Saisonende. Ausgebildet wurde Peña einst für fünf Jahre beim FC Alicante.

Parallel dazu verkündet Barcelona, dass der Vertrag mit Peña bis 2029 verlängert wurde. Kurzfristig soll sich der Spanier also Spielpraxis bei einem kleineren Klub sichern. Mittelfristig könnte er dann wieder bei der Blaugrana eine Rolle spielen.