Komplette Einigung: Bayer vor Fernández-Transfer

von Luca Hansen - Quelle: Sky
Ezequiel Fernández im Zweikampf @Maxppp

Der Transfer von Ezequiel Fernández zu Bayer Leverkusen steht vor dem Abschluss. Wie ‚Sky‘ berichtet, ist der Deal jetzt in trockenen Tüchern. Das Ablösepaket beläuft sich inklusive Boni auf 30 Millionen Euro, Al Qadsiah erhält außerdem eine zehnprozentige Weiterverkaufsbeteiligung.

Der Medizincheck für den Mittelfeldspieler wurde bereits terminiert. Werden die Untersuchungen ohne weitere Vorkommnisse abgeschlossen, soll der 23-Jährige bei der Werkself einen Vertrag bis 2030 unterschreiben.

