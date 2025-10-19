Dembélé-Comeback gegen Leverkusen?

Die Fans von Bayer Leverkusen dürfen sich aller Voraussicht nach auf Ousmane Dembélé freuen. Der amtierende Ballon d’Or-Gewinner kehrt nach Informationen von ‚Le Parisien‘ ausgerechnet für die Champions League-Partie im Rheinland am Dienstagabend (21:00 Uhr) in den Kader von Paris St. Germain zurück.

Seit sechs Wochen fehlt der französische Flügelstürmer aufgrund einer Verletzung am rechten Oberschenkel, die er sich Anfang September bei einem Länderspiel gegen die Ukraine (2:0) zugezogen hatte. Dass Dembélé umgehend in der Startelf stehen wird, ist dem Bericht zufolge unwahrscheinlich. Dennoch stehen die Zeichen gut, dass der 28-Jährige im Verlauf des Spiels seine Qualitäten auf dem Rasen der BayArena präsentieren darf.