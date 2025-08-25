Ceballos vor Real-Abschied

Dani Ceballos könnte vor Transferschluss noch in der Ligue 1 landen. Wie Matteo Moretto und Fabrizio Romano übereinstimmend berichten, befindet sich Olympique Marseille in Gesprächen mit Real Madrid über eine Leihe des 29-jährigen Spaniers. Offen ist noch, ob für den Mittelfeldspieler am Ende eine Kaufpflicht oder lediglich eine Kaufoption in den Deal eingebaut werden soll. Ceballos selbst will nach FT-Infos unbedingt nach Marseille. Vor einigen Wochen war noch von einer Ablöseforderung der Königlichen von 15 bis 20 Millionen Euro die Rede.

Unter der Anzeige geht's weiter

An Real ist Ceballos vertraglich bis 2027 gebunden. Eine große Rolle in den Plänen von Trainer Xabi Alonso spielt der Rechtsfuß jedoch nicht mehr. An den ersten beiden Spieltagen wurde Ceballos jeweils nur für die Schlussminuten eingewechselt. Auf seinem Social Media-Profil kommentierte er ein Bild von der Partie gegen Real Oviedo (3:0) mit „Der letzte Tanz“. Ein klares Zeichen für den baldigen Abschied. Neben Marseille war zuletzt auch Ceballos‘ Heimatklub Betis Sevilla im Gespräch.