Menü Suche
Kommentar
2. Bundesliga

Magdeburg: Drei namhafte Traineralternativen

von Dominik Schneider - Quelle: Bild
1 min.
FCm-Sportchef Otmar Schork ist gespannt auf die neue Saison. @Maxppp

Auf Markus Fiedler könnte beim 1. FC Magdeburg ein bekannter Name aus dem deutschen Profifußball folgen. Eine heiße Spur führt zu Dimitrios Grammozis, berichtet ‚Bild‘. Zwischen dem ehemaligen Trainer vom FC Schalke 04 und vom SV Darmstadt und den Magdeburgern gebe es bereits Kontakt, so die Boulevardzeitung.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch Daniel Thioune – kürzlich bei Fortuna Düsseldorf freigestellt – sei ein Kandidat. Dessen Vertrag beim Zweitligisten ist allerdings noch bis 2028 gültig und wurde noch nicht aufgelöst. André Breitenreiter vervollständigt das Trio. Zum früheren Bundesliga-Coach wurde jedoch noch kein Kontakt aufgenommen, heißt es. Der ‚kicker‘ hatte bereits von einer Verbindung zu Torsten Ziegner berichtet.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
1. FC Magdeburg

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
1. FC Magdeburg Logo Magdeburg
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert