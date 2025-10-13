Magdeburg: Drei namhafte Traineralternativen

Auf Markus Fiedler könnte beim 1. FC Magdeburg ein bekannter Name aus dem deutschen Profifußball folgen. Eine heiße Spur führt zu Dimitrios Grammozis, berichtet ‚Bild‘. Zwischen dem ehemaligen Trainer vom FC Schalke 04 und vom SV Darmstadt und den Magdeburgern gebe es bereits Kontakt, so die Boulevardzeitung.

Auch Daniel Thioune – kürzlich bei Fortuna Düsseldorf freigestellt – sei ein Kandidat. Dessen Vertrag beim Zweitligisten ist allerdings noch bis 2028 gültig und wurde noch nicht aufgelöst. André Breitenreiter vervollständigt das Trio. Zum früheren Bundesliga-Coach wurde jedoch noch kein Kontakt aufgenommen, heißt es. Der ‚kicker‘ hatte bereits von einer Verbindung zu Torsten Ziegner berichtet.