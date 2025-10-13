Menü Suche
Ex-Unioner Svensson lehnt zwei Jobs ab

von Dominik Schneider - Quelle: Sky
Für Bo Svensson herrscht wohl noch nicht so schnell wieder Trainer-Alltag. Laut ‚Sky‘ hat der ehemalige Trainer von Union Berlin die Möglichkeit abgelehnt, die Mannschaft von Champions League-Teilnehmer Royal Union St. Gilloise zu übernehmen. Grund dafür war, dass der 46-jährige Däne darauf bestand, sein eigenes Trainerteam zu installieren.

Zuletzt hatten dem Bericht zufolge auch die Glasgow Rangers angeklopft. Die Schotten konnten Svensson aber nicht davon überzeugen, auf die Insel zu kommen. Seit Dezember 2024 ist der Übungsleiter ohne Job und wartet auf eine neue passende Aufgabe.

