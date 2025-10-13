Menü Suche
Kommentar
2. Bundesliga

FCK: Der Plan mit Wekesser

von Luca Hansen - Quelle: Bild
Erik Wekesser beim Teamfoto @Maxppp

Erik Wekesser könnte im Winter ein Tapetenwechsel bevorstehen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, soll der Außenverteidiger im Winter verliehen werden. Der 28-Jährige schließt einen Wechsel nicht aus, mehrere Drittligisten haben bereits Interesse angemeldet.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei Lautern ist Wekesser auf der Linksverteidigerposition nur noch dritte Wahl. Sein Vertrag auf dem Betzenberg läuft noch bis 2028.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Kaiserslautern
Erik Wekesser

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Kaiserslautern Logo 1. FC Kaiserslautern
Erik Wekesser Erik Wekesser
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert