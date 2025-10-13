FCK: Der Plan mit Wekesser

Erik Wekesser könnte im Winter ein Tapetenwechsel bevorstehen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, soll der Außenverteidiger im Winter verliehen werden. Der 28-Jährige schließt einen Wechsel nicht aus, mehrere Drittligisten haben bereits Interesse angemeldet.

Bei Lautern ist Wekesser auf der Linksverteidigerposition nur noch dritte Wahl. Sein Vertrag auf dem Betzenberg läuft noch bis 2028.