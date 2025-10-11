De Zerbi spricht über Bayern-Interesse

Roberto De Zerbi verhandelte vor rund einem Jahr mit dem FC Bayern München. Auf die Frage des ‚Corriere della Sera‘, ob er vor seiner Beschäftigung bei Olympique Marseille mit dem Rekordmeister sprach, antwortete der Coach: „Es klingt respektlos, das zu erwähnen, aber es gab da eine gewisse Verbindung.“

Doch bekannterweise kam alles anders: Die Bayern verpflichteten Vincent Kompany, der das Vertrauen rechtfertigte und in 66 Spielen einen Schnitt von starken 2,32 Punkten pro Spiel hinlegte. Auch De Zerbi machte es in Marseille ordentlich und holte in 45 Partien 1,91 Punkte im Schnitt.