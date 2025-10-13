BVB mischt bei Bayern-Talent mit

Dass Adin Licina beim FC Bayern ein konkreter Plan, eine klare Perspektive fehlt und er deshalb einen Abschied in Erwägung zieht, hatte ‚Sky‘ bereits berichtet. Der 18-Jährige soll sich nun aber sogar konkret mit einem Wechsel beschäftigen.

Das berichtet ‚Absolut Fussball‘. Demnach führt der Offensivspieler bereits konkrete Gespräche mit Juventus Turin. Hoffnung auf einen Transfer mache sich außerdem Borussia Dortmund, das Interesse zeige. Im kommenden Sommer wäre Licina ablösefrei zu haben.

Karl & Mike werden vorgezogen

Für das Profiteam spielt der deutsche U19-Nationalspieler aktuell keine Rolle. In der Regionalliga machte er in dieser Saison mit einem Tor und vier Assists aber schon auf sich aufmerksam, in der Youth League konnte er in zwei Partien insgesamt ein Tor und eine Vorlage beisteuern.

Das führt aktuell bei Vincent Kompany allerdings nicht zum Umdenken, Talente wie Lennart Karl (17) oder Wisdom Mike (17) werden bevorzugt, sind jünger und dürfen bei den Profis schnuppern. Die Zeichen bei Licina stehen deshalb eher auf Abschied, der BVB könnte der Nutznießer sein.