Messi bricht nächsten Rekord

von Luca Hansen
Lionel Messi hat erneut Geschichte geschrieben. Beim 6:0-Sieg von Argentinien gegen Puerto Rico verzeichnete der Zauberfloh Assist Nummer 60 im Trikot der Albiceleste. Damit hat der 38-Jährige nun die meisten Vorlagen auf Nationalmannschaftsebene gegeben.

Den vorherigen Rekord hatte Neymar (33) mit 59 Assists für Brasilien gehalten. Offensivspieler Messi braucht nur noch zwei Vorlagen, um für Verein und Land die 400-Vorlagen-Marke zu knacken.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Weltmeisterschaft
Argentinien
Lionel Messi

