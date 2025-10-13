Boateng bestätigt Bayern-Rückkehr

Der FC Bayern darf schon bald ein bekanntes Gesicht zurück an der Säbener Straße begrüßen. Im Interview mit der ‚Bild‘ bestätigt Jérôme Boateng, dass er unter Vincent Kompany hospitieren wird. „Ich habe schon mit ihm gesprochen. Ich kann bei Bayern hospitieren und darauf freue ich mich sehr. Wir müssen nur noch den richtigen Zeitpunkt finden“, so der 37-Jährige, der mit Kompany beim Hamburger SV und bei Manchester City zusammengespielt hatte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Erst im September hatte Boateng seine Karriere als Profifußballer offiziell für beendet erklärt, jetzt will er als Trainer dem Geschäft erhalten bleiben. „Den Lehrgang und die Prüfung zur B-Lizenz habe ich erfolgreich absolviert. Bis Januar möchte ich jetzt einige Hospitanzen absolvieren“, so der Plan des Weltmeisters von 2014. Für den FC Bayern war Boateng zwischen 2011 und 2021 insgesamt ein ganzes Jahrzehnt aktiv.