Menü Suche
Kommentar 4
Premier League

Leverkusen gab Nkunku-Angebot ab

von Luca Hansen - Quelle: Sky
Christopher Nkunku hebt den Finger @Maxppp

Das Interesse von Bayer Leverkusen an Christopher Nkunku war offenbar konkreter als gedacht. Wie ‚Sky‘ berichtet, ist die Werkself sogar mit einem Angebot beim FC Chelsea vorstellig geworden, konnte die Blues aber nicht überzeugen. Inzwischen hat man sich aufgrund des hohen Preises aus dem Poker zurückgezogen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Londoner pochen weiter auf einen Verkauf, eine Leihe kommt zum jetzigen Zeitpunkt nicht infrage. Sollte sich diese Tür allerdings doch nochmal öffnen, befindet sich der FC Bayern München weiterhin in Lauerstellung.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (4)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Bundesliga
Chelsea
Leverkusen
Christopher Nkunku

Weitere Infos

Premier League Premier League
Bundesliga Bundesliga
Chelsea Logo FC Chelsea
Leverkusen Logo Bayer 04 Leverkusen
Christopher Nkunku Christopher Nkunku
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert