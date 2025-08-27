Leverkusen gab Nkunku-Angebot ab

Das Interesse von Bayer Leverkusen an Christopher Nkunku war offenbar konkreter als gedacht. Wie ‚Sky‘ berichtet, ist die Werkself sogar mit einem Angebot beim FC Chelsea vorstellig geworden, konnte die Blues aber nicht überzeugen. Inzwischen hat man sich aufgrund des hohen Preises aus dem Poker zurückgezogen.

Die Londoner pochen weiter auf einen Verkauf, eine Leihe kommt zum jetzigen Zeitpunkt nicht infrage. Sollte sich diese Tür allerdings doch nochmal öffnen, befindet sich der FC Bayern München weiterhin in Lauerstellung.