VfB-Offensive: Was läuft mit Boniface?

Die letzten Tage des Sommertransferfensters sind beim VfB Stuttgart geprägt von großer Betriebsamkeit. Vor allem angesichts der noch offenen Baustellen in der Offensive werden derzeit einige Namen bei den Schwaben gehandelt. Leicester-Profi Bilal El Khannouss (21) wird nach FT-Informationen zeitnah den Weg zum VfB auf sich nehmen und die Planstelle im offensiven Mittelfeld besetzen.

Für die Stürmerposition kommen bei den Stuttgartern derzeit mehrere Personalien in Betracht. Laut der ‚Bild‘ spielt dabei auch Victor Boniface von Bayer Leverkusen eine Rolle. Wie die Boulevardzeitung berichtet, wurde intern beim VfB über den 24-Jährigen von der Werkself gesprochen. In Leverkusen habe man das Interesse sogar bereits vernommen. Offizieller Kontakt zwischen den Klubs besteht aber offenbar noch nicht.

Vom Profil her erfüllt Boniface einige Anforderungen, die ähnlich zu den Anlagen von Woltemade sind. Der Nigerianer ist ebenso technisch versiert wie physisch stark und kann Bälle in vorderster Reihe festmachen. Dennoch ist der Leverkusen-Profi, der im Fall der Fälle wohl zunächst per Leihe wechseln würde, laut ‚Bild‘ nicht der Topkandidat beim VfB. Mehrere andere Spuren führen ins europäische Ausland. Einer der Kandidaten in Bad Cannstatt ist Ex-Herthaner Dodi Lukébakio (27/FC Sevilla).