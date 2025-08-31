Ohne Jackson: Bayern vor heißem Deadline Day

Wann kann Max Eberl endlich die sehnlichst erwartete offensive Verstärkung vorstellen? Und wer wird es? Das alles wird sich erst am letzten Tag der Transferperiode klären lassen. Bis 18 Uhr hat der FC Bayern am Montag Zeit, noch etwas zu tun. Und noch ist unklar, ob Ademola Lookman (27), Loïs Openda (25), beide oder ein ganz anderer Kandidat an die Säbener Straße wechseln wird.

Die Verhandlungen wegen Lookman sind erst angelaufen, doch der quirlige und offensiv flexible Nigerianer könnte zur ernsthaften Alternative werden, da der Jackson-Transfer geplatzt ist. Das erste Bayern-Angebot, eine Leihe mit Kaufoption in Höhe von 28 Millionen Euro wurde abgelehnt, noch vor ein paar Wochen hatte Atalanta Bergamo 45 Millionen für Lookman verlangt. Dieser drängt auf einen Wechsel.

Geht der Geldbeutel auf?

Die A-Lösung – zumindest am Deadline Day – war Jackson. Der Stürmer ist in München geblieben, sein Berater Diomansy Kamara postete heute am Abend sogar demonstrativ noch ein Bild von der Geschäftsstelle der Münchner. Die Story wurde inzwischen wieder gelöscht, da klar ist, dass der Transfer nicht zustande kommt. Jackson und seine Agenten fliegen wieder zurück nach England.

Jetzt ist der FC Bayern also mehr und mehr unter Zugzwang. Greifen Eberl & Co. aus der Not heraus doch tief in die Tasche? Geht der Geldbeutel nur einen überschaubaren Spalt für Lookman auf? Oder kommt doch noch ein Überraschungstransfer wie etwa Openda? Fakt ist: Der Deadline Day ist beim Rekordmeister kaum an Spannung zu überbieten, zumal auch defensiv mit Kandidaten wie Josh Acheampong (19) von Chelsea noch etwas passieren könnte.