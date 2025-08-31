Deal geplatzt: Jackson wechselt nicht nach München

Lange wog der Poker zwischen Nicolas Jackson, dem FC Bayern und dem FC Chelsea hin und her. Eine Leihe mit Kaufoption sollte es werden, plötzlich machten die Blues einen Rückzieher und wollten für 65 Millionen Euro verkaufen. Jetzt ist der Transfer aber wohl endgültig geplatzt.

Das berichtet zumindest ‚Sky‘, wonach die Münchner die Entscheidung getroffen haben, sich von dem Deal zurückzuziehen. Jackson hatte mit seinem Berater Ali Barat bis zuletzt auf einen Transfer gehofft und war in München geblieben, um Druck auszuüben.

Jetzt also die Enttäuschung für den 24-Jährigen, der sich laut dem Bezahlsender auf den Weg zurück nach England macht. Wie es für ihn weitergeht ist ebenso offen wie die Frage, wen der deutsche Rekordmeister stattdessen für die Offensive holen will. Ademola Lookman (27) und Loïs Openda (25) sind heiße Kandidaten.