Real-Abflug: Einigung im Ceballos-Poker

Olympique Marseille kann bei Dani Ceballos zeitnah Vollzug melden. Nach FT-Informationen hat sich der Ligue 1-Vertreter mit Real Madrid auf eine Leihe des 29-Jährigen verständigt, lediglich die letzten Details mit der Spielerseite sind noch zu klären.

Unter der Anzeige geht's weiter

Unklar ist noch, ob in den Deal auch eine Kaufoption respektive Kaufpflicht inkludiert wird. Die Preisvorstellungen der Madrilenen für Ceballos lagen vor einigen Wochen noch bei 15 bis 20 Millionen Euro. Der Vertrag des Mittelfeldakteurs läuft 2027 aus.