Pavard vor Frankreich-Rückkehr

Benjamin Pavard steht kurz vor einer Rückkehr in seine französische Heimat. Laut ‚Sky Italia‘ haben Olympique Marseille und Inter Mailand eine Einigung über eine Leihe des vielseitig einsetzbaren Verteidigers erzielt. Fabrizio Romano zufolge ist eine 15 Millionen Euro hohe Kaufoption Teil des Deals. Marseille übernimmt das volle Gehalt des 29-Jährigen.

Der 55-fache französische Nationalspieler war vor zwei Jahren für rund 31 Millionen Euro vom FC Bayern nach Mailand gewechselt. Nun setzt der Weltmeister von 2018 seine Karriere in der Ligue 1 fort, wo er beim OSC Lille seine ersten Profischritte ging. Inter hat einen Ersatz für Pavard bereits gefunden, Manuel Akanji (30/Manchester City) soll in Kürze bei den Nerazzurri anheuern.