Menü Suche
Kommentar
Ligue 1

Pavard vor Frankreich-Rückkehr

von Fabian Ley - Quelle: Sky Italia | Fabrizio Romano
1 min.
Pavard konzentriert sich auf den Ball. @Maxppp

Benjamin Pavard steht kurz vor einer Rückkehr in seine französische Heimat. Laut ‚Sky Italia‘ haben Olympique Marseille und Inter Mailand eine Einigung über eine Leihe des vielseitig einsetzbaren Verteidigers erzielt. Fabrizio Romano zufolge ist eine 15 Millionen Euro hohe Kaufoption Teil des Deals. Marseille übernimmt das volle Gehalt des 29-Jährigen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 55-fache französische Nationalspieler war vor zwei Jahren für rund 31 Millionen Euro vom FC Bayern nach Mailand gewechselt. Nun setzt der Weltmeister von 2018 seine Karriere in der Ligue 1 fort, wo er beim OSC Lille seine ersten Profischritte ging. Inter hat einen Ersatz für Pavard bereits gefunden, Manuel Akanji (30/Manchester City) soll in Kürze bei den Nerazzurri anheuern.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Ligue 1
Serie A
Marseille
Inter Mailand
Benjamin Pavard

Weitere Infos

Ligue 1 Ligue 1
Serie A Serie A
Marseille Logo Olympique Marseille
Inter Mailand Logo Inter Mailand
Benjamin Pavard Benjamin Pavard
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert