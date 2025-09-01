Menü Suche
Akanji-Transfer vor dem Abschluss

von David Hamza - Quelle: Gianluca Di Marzio | Fabrizio Romano
Manuel Akanji im Training von Manchester City @Maxppp

Manuel Akanji (30) zieht es offenbar in die Serie A. Nach Informationen von Gianluca Di Marzio steht der Innenverteidiger vor einem Wechsel zu Inter Mailand. Laut Fabrizio Romano sieht der Deal eine Leihgebühr über zwei Millionen Euro sowie eine 15 Millionen Euro hohe Kaufoption vor, die verpflichtend wird, sollte Akanji mindestens 50 Prozent der Spiele absolvieren und Inter die Meisterschaft holen.

Akanji steht noch bis 2027 bei Manchester City unter Vertrag, die Skyblues hatten den Schweizer vor drei Jahren für 20 Millionen Euro von Borussia Dortmund verpflichtet. An den ersten drei Premier League-Spielen der neuen Saison kam Akanji nicht zum Einsatz.

