Weigl vor Gladbach-Abschied
Julian Weigl wird Borussia Mönchengladbach aller Voraussicht nach den Rücken kehren. Wie die Fohlen bekanntgeben, befindet sich der Mittelfeldspieler in Gesprächen zu einem möglichen Transfer. Aufgrund dessen gehörte der 29-Jährige nicht zum Aufgebot für das heutige Heimspiel gegen den Hamburger SV (0:0).
Insbesondere der Al Shabab FC buhlt um Weigl. Ganz schließen will Geschäftsführer Sport Roland Virkus die Tür für den Ex-Dortmunder jedoch nicht, wie er im Vorfeld der Partie gegenüber ‚DAZN‘ betont: „Das heißt jedoch nicht, dass wenn die Gespräche scheitern, dass er nicht nochmal hier hin zurückkehrt. Das ist natürlich noch offen.“
