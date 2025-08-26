VfB-Angebot für Altimira abgelehnt

Der zentrale Mittelfeldspieler Sergi Altimira erfreut sich in der Bundesliga großer Beliebtheit. Wie Fabrizio Romano berichtet, hat der VfB Stuttgart ein formelles Angebot für den 24-jährigen Spanier an Betis Sevilla eingereicht, das allerdings umgehend abgelehnt wurde. Auch Eintracht Frankfurt habe es Anfang August beim Sechser versucht, wurde aber ebenfalls abgeblockt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Altimiras Vertrag läuft noch bis 2029, im vergangenen Winter soll auch Manchester City ein Auge auf den Spanier geworfen haben. Betis hat allerdings nicht vor, einen der Schlüsselspieler abzugeben. Vor zwei Jahren war Altimira für zwei Millionen Euro vom FC Getafe zu den Andalusiern gewechselt.