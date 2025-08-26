Wolfsburg verhandelt über Mercado

Der VfL Wolfsburg ist in den verbleibenden Tagen des Sommertransferfensters besonders aktiv. Während vor allem die Baustelle auf der rechten Abwehrseite im Fokus steht, verhandeln die Wölfe parallel dazu César Luis Merlo zufolge auch über die Verpflichtung des zentralen Mittelfeldspielers Patrik Mercado (22). Die Niedersachsen haben dessen Verein Independiente del Valle laut dem Transferjournalisten sogar ein erstes Angebot unterbreitet.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Ecuadorianer hat seine gesamte Karriere bei seinem Heimatverein verbracht und will jetzt den Schritt nach Europa wagen. Noch sollen die beiden Klubs bei der Ablöse auseinanderliegen, eine Einigung sei aber durchaus denkbar. Beim VfL könnte er Aster Vranckx (22) beerben, der erst vor wenigen Tagen per Leihe zu US Sassuolo transferiert wurde.