Großes Talent: Wolfsburg holt Kumbedi

In Kilian Fischer (24) stand nominell beim VfL Wolfsburg nur ein Rechtsverteidiger im Kader, Joakim Maehle (28) als Alternative hat seine Stärken eher links. Folglich mussten die Wölfe dringend nachlegen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Verstärkung kommt nun in Person von Saël Kumbedi. Über die bevorstehende Einigung hatte FT bereits exklusiv berichtet. Der 20-Jährige wechselt von Olympique Lyon in die Bundesliga. Die Wölfe leihen den Franzosen zunächst für ein Jahr aus mit Kaufoption aus. Dem Vernehmen nach zahlt der VfL als Gebühr eine Million Euro und kann Kumbedi dann für sechs weitere Millionen verpflichten.

Sportdirektor Sebastian Schindzielorz sieht Kumbedi als ideale Ergänzung für den Kader: „Wir waren gezielt auf der Suche nach einem jungen, dynamischen Rechtsverteidiger mit Erfahrung und Entwicklungspotenzial. Sael passt auch mit seiner Mentalität hervorragend ins Team. Wir freuen uns sehr, dass er künftig das VfL-Trikot tragen wird“

Unter der Anzeige geht's weiter

Der U21-Nationalspieler Frankreichs ist vertraglich noch bis 2027 an OL gebunden, das ihn vor drei Jahren für eine Million vom Le Havre AC verpflichtet hatte. Seitdem absolvierte Kumbedi 65 Pflichtspiele für den französischen Erstligisten.