Sevilla grätscht bei Azpilicueta dazwischen

Der FC Sevilla möchte César Azpilicueta nach Andalusien locken. Wie Sacha Tavolieri berichtet, haben die Spanier dem Defensivspezialisten bereits ein Angebot unterbreitet und wollen den Deal bis zum Wochenende abwickeln. Der 36-Jährige befand sich zuletzt in intensiven Gesprächen mit Olympique Lyon.

Seit dem Sommer ist der Spanier ohne Verein. Zuletzt war er für Atlético Madrid aktiv. Seinen sportlichen Zenit erlebte er beim FC Chelsea, wo er zwischen 2012 und 2023 unter Vertrag stand.