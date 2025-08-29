Wolfsburg: Interesse an Wimmer

Patrick Wimmer weckt Interesse aus England. Wie die ‚Bild‘ berichtet, will West Ham United den Offensivspieler verpflichten. Wimmer selbst ist dem Boulevardblatt zufolge einem Wechsel zu den Hammers nicht abgeneigt. Der VfL Wolfsburg will den 24-Jährigen aber eigentlich nicht ziehen lassen.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der Autostadt läuft Wimmers Vertrag noch bis 2027. Trotz der überschaubaren Restvertragsdauer und der immensen sportlichen Wichtigkeit hat sich der VfL noch nicht um eine Vertragsverlängerung bemüht.