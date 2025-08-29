Menü Suche
Kommentar 2
Bundesliga

Wolfsburg: Interesse an Wimmer

von Luca Hansen - Quelle: Bild
Auf Patrick Wimmer und seinen Gegenspieler wirken enorme G-Kräfte @Maxppp

Patrick Wimmer weckt Interesse aus England. Wie die ‚Bild‘ berichtet, will West Ham United den Offensivspieler verpflichten. Wimmer selbst ist dem Boulevardblatt zufolge einem Wechsel zu den Hammers nicht abgeneigt. Der VfL Wolfsburg will den 24-Jährigen aber eigentlich nicht ziehen lassen.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der Autostadt läuft Wimmers Vertrag noch bis 2027. Trotz der überschaubaren Restvertragsdauer und der immensen sportlichen Wichtigkeit hat sich der VfL noch nicht um eine Vertragsverlängerung bemüht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (2)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Premier League
Wolfsburg
West Ham
Patrick Wimmer

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Premier League Premier League
Wolfsburg Logo VfL Wolfsburg
West Ham Logo West Ham United
Patrick Wimmer Patrick Wimmer
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert