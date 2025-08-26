Wolfsburg tütet Kumbedi-Transfer ein

Der VfL Wolfsburg darf sich auf einen neuen Rechtsverteidiger freuen. Wie die ‚L’Équipe‘ berichtet, hat Saël Kumbedi den Wölfen zugesagt. Der 20-Jährige kommt für eine Million Euro Leihgebühr von Olympique Lyon für ein Jahr in die Autostadt. Für den Anschluss besitzen die Wölfe eine Kaufoption in Höhe von sechs Millionen Euro.

Sollte Wolfsburg von diesem Passus Gebrauch machen, steht OL eine Weiterverkaufsbeteiligung von 15 Prozent zu. FT hatte bereits am Sonntag exklusiv über den bevorstehenden Transfer berichtet. Kumbedi soll am morgigen Mittwoch in Deutschland eintreffen.