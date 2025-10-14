Arnold-Deal diese Woche?

Es sieht aktuell danach aus, dass Maximilian Arnold sich auch in Zukunft das Trikot des VfL Wolfsburg überstreifen wird. Laut ‚WAZ/AZ‘ stehen die Verhandlungen über eine Verlängerung des bis Sommer 2026 datierten Vertrags kurz vor dem Durchbruch und könnten bereits diese Woche finalisiert werden.

Im Raum steht ein verlängertes Arbeitspapier (voraussichtlich bis 2029) zu verringerten Konditionen. Demnach müsste sich der 31-Jährige mit einem niedrigeren Salär zufriedengeben. Der Kapitän arbeitete sich aus der Jugend bis zu den Profis der Wölfe hoch und ist nach nun schon 16 gemeinsamen Jahren ein unumstrittenes Aushängeschild des VW-Klubs.