Mini-Ablöse: Gladbach verkündet Schröder-Deal

Rouven Schröder folgt bei Borussia Mönchengladbach auf Roland Virkus. Wie die Fohlen offiziell mitteilen, übernimmt der 49-Jährige den vakanten Posten als neuer Sportchef. Über die Vertragslaufzeit macht der Bundesligist wie gewohnt keine Angaben.

„Rouven Schröder verfügt neben der Erfahrung über die nötigen Kompetenzen und die kommunikativen Fähigkeiten, die es für diese anspruchsvolle Aufgabe braucht. Wir sind davon überzeugt, dass es ihm gemeinsam mit dem Team Sport gelingen wird, sowohl die unmittelbaren Herausforderungen zu meistern als auch die sportliche Zukunft erfolgreich zu gestalten“, freut sich Geschäftsführer Stefan Stegemann auf die Zusammenarbeit.

Schröder, der in Deutschland bereits für Werder Bremen, den FSV Mainz 05, den FC Schalke 04 sowie RB Leipzig als Sportdirektor tätig war, fungierte zuletzt als Geschäftsführer Sport bei RB Salzburg. Um ihn aus seinem bis 2028 datierten Kontrakt herauszukaufen, überweisen die Fohlen dem Vernehmen nach eine überschaubare Ablöse von bis zu 1,5 Millionen Euro.