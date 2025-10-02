Menü Suche
Gespräche starten: Gehaltseinbußen für Arnold?

von Luca Hansen - Quelle: kicker
Maximilian Arnold rappt @Maxppp

Maximilian Arnold muss sich bei einem Verbleib beim VfL Wolfsburg mit weniger Gehalt zufriedengeben. Der ‚kicker‘ geht davon aus, dass sich der Mittelfeldspieler bei einer Vertragsverlängerung mit einem niedrigeren Salär rechnen muss. Auch bei der Länge des neuen Arbeitspapiers gibt es Diskussionsbedarf.

Der 31-Jährige befindet momentan sich in seinem letzten Vertragsjahr. Die Gespräche über eine Ausdehnung des Kontrakts starten dem Fachmagazin zufolge jetzt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
