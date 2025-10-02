Inter: Thuram-Verletzung schlimmer als gedacht

Inter Mailand hat den 3:0-Sieg in der Champions League gegen Slavia Prag am vergangenen Dienstag offenbar teuer bezahlt. Laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ müssen die Nerazzurri verletzungsbedingt mehrere Wochen auf Angreifer Marcus Thuram verzichten. Der 28-Jährige werde höchstwahrscheinlich mindestens bis zum Spiel bei der SSC Neapel am 25. Oktober (18 Uhr) ausfallen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Inter hatte am gestrigen Mittwoch mitgeteilt, dass sich der französische Nationalspieler eine Zerrung im linken Oberschenkelmuskel zugezogen hat. Weitere Untersuchungen sollen in der kommenden Woche stattfinden. In den anstehenden Spielen wird voraussichtlich Sommerneuzugang Ange-Yoan Bonny (21) Thurams Rolle als Sturmpartner neben Lautaro Martínez (28) einnehmen.