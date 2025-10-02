Menü Suche
Werder: Niemeyer wirbt um Geduld bei Puertas

von Remo Schatz - Quelle: kicker
Cameron Puertas hat den Ball im Visier @Maxppp

Peter Niemeyer ist sich sicher, dass Cameron Puertas (27) noch wichtig für den SV Werder Bremen werden wird. „Cameron ist noch nicht so lange da, da braucht es noch eine finale Abstimmung und mehr Feinschliff. Für mich ist das aber nur eine Frage der Zeit“, zitiert der ‚kicker‘ den Lizenzbereichsleiter.

Puertas wurde am Deadline Day von Al-Qadsiah ausgeliehen. Niemeyer hofft auf Synergieeffekte mit Platzhirsch Romano Schmid (25): „Ich glaube, dass Romano und Cameron enorm voneinander profitieren können. Beide haben eine gute Technik, ein gutes Spielverständnis und eine gute Schusstechnik – ohne, dass sie sich zu sehr ähneln, sondern sie ergänzen sich.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
