Werder: Niemeyer wirbt um Geduld bei Puertas

Peter Niemeyer ist sich sicher, dass Cameron Puertas (27) noch wichtig für den SV Werder Bremen werden wird. „Cameron ist noch nicht so lange da, da braucht es noch eine finale Abstimmung und mehr Feinschliff. Für mich ist das aber nur eine Frage der Zeit“, zitiert der ‚kicker‘ den Lizenzbereichsleiter.

Unter der Anzeige geht's weiter

Puertas wurde am Deadline Day von Al-Qadsiah ausgeliehen. Niemeyer hofft auf Synergieeffekte mit Platzhirsch Romano Schmid (25): „Ich glaube, dass Romano und Cameron enorm voneinander profitieren können. Beide haben eine gute Technik, ein gutes Spielverständnis und eine gute Schusstechnik – ohne, dass sie sich zu sehr ähneln, sondern sie ergänzen sich.“