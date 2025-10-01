Japan wirbt um Backhaus

Der japanische Fußballverband intensiviert offenbar das Werben um Mio Backhaus von Werder Bremen. Laut ‚Bild‘ befinden sich Vertreter der JFA aktuell im Norden Deutschlands, um sich ein Bild von Sommer-Neuzugang Yukinari Sugawara (25) zu machen. Im Rahmen dieses Besuchs soll es auch Kontakt zu Backhaus geben, um dem deutschen U21-Nationalspieler einen Verbandswechsel schmackhaft zu machen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Schon vor einigen Wochen ließ der 21-Jährige durchblicken, dass er einen Wechsel zur Nationalmannschaft von Japan interessant fände. „Wer weiß, was im Fußball alles passieren kann“, so der Schlussmann von Werder.