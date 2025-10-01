Kofane ersetzt Schick gegen Eindhoven

Christian Kofane bekommt eine große Verantwortung zugeteilt. Der 19-Jährige ersetzt im Champions League-Duell gegen die PSV Eindhoven (21 Uhr) den verletzten Patrik Schick im Sturmzentrum.

Auf der rechten Schiene startet Axel Tapé. Hinter Kofane sollen Malick Tillmann und Ernest Poku ihr Unwesen treiben.