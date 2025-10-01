UEFA Champions League
Kofane ersetzt Schick gegen Eindhoven
@Maxppp
Christian Kofane bekommt eine große Verantwortung zugeteilt. Der 19-Jährige ersetzt im Champions League-Duell gegen die PSV Eindhoven (21 Uhr) den verletzten Patrik Schick im Sturmzentrum.
Unter der Anzeige geht's weiter
Bayer 04 Leverkusen @bayer04fussball – 19:50 Bei X ansehen
Auf der rechten Schiene startet Axel Tapé. Hinter Kofane sollen Malick Tillmann und Ernest Poku ihr Unwesen treiben.
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden