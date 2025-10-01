Menü Suche
UEFA Champions League

Kofane ersetzt Schick gegen Eindhoven

von Luca Hansen
Kasper Hjulmand auf einer PK @Maxppp
Leverkusen 1-0 PSV

Christian Kofane bekommt eine große Verantwortung zugeteilt. Der 19-Jährige ersetzt im Champions League-Duell gegen die PSV Eindhoven (21 Uhr) den verletzten Patrik Schick im Sturmzentrum.

Bayer 04 Leverkusen
Unsere Band für den „Sound of Dreams“-Gig des Abends 🎸💫

🔜 #B04PSV #UCL #Bayer04
Auf der rechten Schiene startet Axel Tapé. Hinter Kofane sollen Malick Tillmann und Ernest Poku ihr Unwesen treiben.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
