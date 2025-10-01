Vor PSG-Duell: Barça-Star kehrt zurück

Der FC Barcelona kann vor dem Champions League-Kracher gegen Paris St. Germain wieder auf Alejandro Balde zurückgreifen. Wie die Katalanen bekanntgeben, steht der Linksverteidiger im Aufgebot für das heutige Aufeinandertreffen.

Der 21-Jährige fehlte zuletzt mehrere Wochen wegen einer Oberschenkelverletzung. Nichtsdestotrotz muss Barça gegen den amtierenden Champions League-Sieger auf einige Stammkräfte wie unter anderem Flügelspieler Raphinha (28) und Torwart Joan García (24) verzichten.