Neuer Vertrag für Bentancur?

von Leon Morsbach - Quelle: Sky Sports
Rodrigo Bentancur steht kurz vor einer Verlängerung seines auslaufenden Vertrags. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, wird der Mittelfeldspieler von Tottenham Hotspur voraussichtlich einen neuen Langzeitvertrag unterschreiben. Der 28-Jährige sei sehr glücklich bei seinem aktuellen Arbeitgeber.

Spurs-Trainer Thomas Frank sagte, er sei „sehr zufrieden mit ihm“, als er kürzlich auf einer Pressekonferenz nach einem möglichen neuen Kontrakt gefragt wurde. Bentancur war im Januar 2022 für 19 Millionen Euro von Juventus Turin gekommen und absolvierte bisher 181 Pflichtspiele für Tottenham.

