Amorim: Rücktritt statt Entlassung?

Rúben Amorim würde einem potenziellen Rauswurf bei Manchester United womöglich zuvorkommen. Nach Informationen von ‚The i Paper‘ erwägt der Cheftrainer der Red Devils einen Rücktritt, sollte sich eine Entlassung anbahnen. Auch wolle Amorim seinen Ruf wahren, ehe seine Bilanz in der Premier League noch schlechter werden und seine weitere Karriere verbauen könnte.

Vorerst will Uniteds Minderheitseigentümer Jim Ratcliffe trotz des schlechten Ligastarts der Vereinsgeschichte an Amorim festhalten und dem 40-jährigen Portugiesen Zeit geben. Amorim hatte im vergangenen November in Manchester übernommen, nach Platz 15 in der Vorsaison steht aktuell Rang 14 zu Buche.