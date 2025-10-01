Citys erfolglose Anfrage bei Barça

Manchester City hat sich im Sommer wegen Jules Koundé (26) beim FC Barcelona gemeldet. Sportdirektor Deco verrät in der ‚Mundo Deportivo‘: „Es gab kein Angebot. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass City […] einen Außenverteidiger suchte und uns natürlich gefragt hat, ob Koundé auf dem Markt sei. Und wir haben ihnen gesagt, dass dies nicht der Fall sei. Es gab also weder ein Angebot noch Verhandlungen.“

Statt nach Manchester zu wechseln, verlängerte Koundé in Barcelona langfristig bis 2030. Der Franzose war vor drei Jahren für 50 Millionen Euro vom FC Sevilla zu den Katalanen gewechselt. Seitdem bestritt der Rechts- und Innenverteidiger 149 Pflichtspiele für Barça.