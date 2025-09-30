Kein Verkauf: Barça plant mit ter Stegen

Die Liaison zwischen Marc-André ter Stegen und dem FC Barcelona wird aller Voraussicht nach mindestens bis zum Ende der laufenden Saison Bestand haben. Wie Sportdirektor Deco im Interview mit der ‚Mundo Deportivo‘ klarstellt, soll der Kapitän dem Verein erhalten bleiben: „Es gibt keine Pläne zum Verkauf von Marc.“ Vielmehr sei es wahrscheinlich, dass er „sicher spielen würde“, wenn der Nationaltorhüter derzeit fit wäre. Eine Rückenverletzung setzt ter Stegen allerdings noch eine Weile außer Gefecht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Verpflichtung von Joan García (24) sei zudem keine Entscheidung gegen ter Stegen gewesen. Die Katalanen haben laut Deco bewusst einen jungen Torhüter verpflichtet, da dieser nicht als Ersatz für den 33-Jährigen eingeplant war. „Wir haben uns um die Torwartposition gekümmert, als Marc sich zum ersten Mal verletzt hat, wir suchen keinen Ersatz für Marc“, erklärt Deco. Ob ter Stegen bald wieder zwischen den Pfosten steht, liegt dem Portugiesen zufolge an Trainer Hansi Flick: „Es ist eine Frage der Planung, damit man nicht mit einem Torhüterproblem für die Zukunft zurückbleibt. Wer dann spielen wird, entscheidet der Trainer.“