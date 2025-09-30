Nürnberg-Boss setzt Klose unter Druck

Sportvorstand Joti Chatzialexiou ist mit dem Saisonstart des 1. FC Nürnberg alles andere als zufrieden. Gegenüber der ‚Bild‘ lässt der Funktionär durchblicken, dass eine weitere Niederlage Konsequenzen hätte: „Das Spiel in Düsseldorf ist tabellarisch richtungsweisend. Uns hat gegen Hertha die letzte Konsequenz gefehlt, daher sind wir alle zusammen gefordert, gegen Düsseldorf keine Punkte liegenzulassen. Das schaffen wir nur über den Zusammenhalt. Was danach ist, kann ich nicht sagen. Erst einmal müssen wir das Spiel spielen. Es geht um den Verein, der über allem steht.“

Die Franken stehen nach einem ernüchternden Saisonstart mit nur vier Punkten aus sieben Spielen auf Rang 16 der 2. Bundesliga. Auch Trainer Miroslav Klose steht in der Kritik, intern wurde das Spiel gegen Fortuna Düsseldorf am Freitag (18:30 Uhr) zum Endspiel für den Weltmeister erklärt. Auch bei den Rheinländern sitzt Trainer Daniel Thioune alles andere als fest im Sattel, was der Partie zusätzlich Brisanz verleiht.