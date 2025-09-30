Wahi überzeugt von Eintracht-Wechsel

Elye Wahi (22) ist sich sicher, dass sich der Wechsel zu Eintracht Frankfurt auszahlen wird. „Der Anfang war etwas schwierig (kein Tor im ersten halben Jahr, Anm. d. Red.), weil ich verletzt angekommen bin und mich an eine neue Kultur, eine neue Sprache und neue Anforderungen gewöhnen musste“, erklärt Wahi gegenüber der ‚L‘Équipe‘, „aber ich glaube, dass es der richtige Zeitpunkt war, ins Ausland zu gehen. Heute stehen alle Zeichen auf Grün. Ich versuche, voranzukommen und mich zu etablieren.“

Wahi hatte Olympique Marseille im Winter verlassen und sich den Hessen angeschlossen. Sein erstes Eintracht-Tor erzielte der Franzose in dieser Spielzeit in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den Fünftligisten FV Engers (5:0). Bislang blieb es bei dem einen Treffer.