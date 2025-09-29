Menü Suche
Kommentar 1
FT-Kurve Bundesliga

Bundesliga: Die FT-Topelf des 5. Spieltags

Am Wochenende fielen wieder reichlich Tore in der Bundesliga. Der FC Bayern eröffnete mit einem 4:0 gegen Werder Bremen und ist doppelt in der Topelf vertreten. Nach einem spektakulären 6:4-Erfolg über Borussia Mönchengladbach stellt Eintracht Frankfurt drei Profis und auch den Spieler des Spieltags.

von Die Redaktion
1 min.
Farès Chaibi und Harry Kane in der FT-Topelf @Maxppp

Spieler des Spieltags: Farès Chaïbi

Farès Chaïbi blüht in der laufenden Spielzeit auf seiner neuen Position im zentralen Mittelfeld auf. Dass sich Eintracht Frankfurt im Werben um einen neuen Achter auf dem Transfermarkt die Zähne ausbiss, ist längst in Vergessenheit geraten. Gegen Borussia Mönchengladbach lieferte Chaïbi auf allen Ebenen an. Ein eigener Treffer, zwei Torvorlagen. Grund genug, um den 22-jährigen Algerier zum Spieler des Spieltags zu küren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die FT-Topelf

defaultAltAttribute

Die Ergebnisse im Überblick

  • FC Bayern - Werder Bremen 4:0
  • VfL Wolfsburg - RB Leipzig 0:1
  • FC Heidenheim - FC Augsburg 2:1
  • FSV Mainz 05 - Bor. Dortmund 0:2
  • FC St. Pauli - Bayer Leverkusen 1:2
  • Bor. M’gladbach - Eintracht 4:6
  • SC Freiburg - TSG Hoffenheim 1:1
  • 1.FC Köln - VfB Stuttgart 1:2
  • Union Berlin - Hamburger SV 0:0
Wer war euer Spieler des 5. Spieltags?
- Ende in 1 Tag
Bild wird erstellt
veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Frankfurt
Farès Chaïbi

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Frankfurt Logo Eintracht Frankfurt
Farès Chaïbi Farès Chaïbi
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert