Bundesliga: Die FT-Topelf des 5. Spieltags

Spieler des Spieltags: Farès Chaïbi

Farès Chaïbi blüht in der laufenden Spielzeit auf seiner neuen Position im zentralen Mittelfeld auf. Dass sich Eintracht Frankfurt im Werben um einen neuen Achter auf dem Transfermarkt die Zähne ausbiss, ist längst in Vergessenheit geraten. Gegen Borussia Mönchengladbach lieferte Chaïbi auf allen Ebenen an. Ein eigener Treffer, zwei Torvorlagen. Grund genug, um den 22-jährigen Algerier zum Spieler des Spieltags zu küren.

Die FT-Topelf

Die Ergebnisse im Überblick

FC Bayern - Werder Bremen 4:0

VfL Wolfsburg - RB Leipzig 0:1

FC Heidenheim - FC Augsburg 2:1

FSV Mainz 05 - Bor. Dortmund 0:2

FC St. Pauli - Bayer Leverkusen 1:2

Bor. M’gladbach - Eintracht 4:6

SC Freiburg - TSG Hoffenheim 1:1

1.FC Köln - VfB Stuttgart 1:2

Union Berlin - Hamburger SV 0:0