Bundesliga: Die FT-Topelf des 5. Spieltags

Am Wochenende fielen wieder reichlich Tore in der Bundesliga. Der FC Bayern eröffnete mit einem 4:0 gegen Werder Bremen und ist doppelt in der Topelf vertreten. Nach einem spektakulären 6:4-Erfolg über Borussia Mönchengladbach stellt Eintracht Frankfurt drei Profis und auch den Spieler des Spieltags.
Spieler des Spieltags: Farès Chaïbi
Farès Chaïbi blüht in der laufenden Spielzeit auf seiner neuen Position im zentralen Mittelfeld auf. Dass sich Eintracht Frankfurt im Werben um einen neuen Achter auf dem Transfermarkt die Zähne ausbiss, ist längst in Vergessenheit geraten. Gegen Borussia Mönchengladbach lieferte Chaïbi auf allen Ebenen an. Ein eigener Treffer, zwei Torvorlagen. Grund genug, um den 22-jährigen Algerier zum Spieler des Spieltags zu küren.
Die FT-Topelf
Die Ergebnisse im Überblick
- FC Bayern - Werder Bremen 4:0
- VfL Wolfsburg - RB Leipzig 0:1
- FC Heidenheim - FC Augsburg 2:1
- FSV Mainz 05 - Bor. Dortmund 0:2
- FC St. Pauli - Bayer Leverkusen 1:2
- Bor. M’gladbach - Eintracht 4:6
- SC Freiburg - TSG Hoffenheim 1:1
- 1.FC Köln - VfB Stuttgart 1:2
- Union Berlin - Hamburger SV 0:0
