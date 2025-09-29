Menü Suche
Conte droht De Bruyne

von Lukas Weinstock
Antonio Conte ist wütend auf Kevin De Bruyne, da dieser bei seiner Auswechslung im gestrigen Spiel der SSC Neapel gegen den AC Mailand (1:2) den üblichen Handschlag mit seinem Trainer verweigerte. Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel wetterte Conte: „Ich hoffe, dass er über das Ergebnis verärgert war. Denn wenn er über andere Dinge verärgert war, hat er sich die falsche Person ausgesucht.“

De Bruyne wurde in der 72. Minute ausgewechselt, nachdem er zwölf Minuten zuvor den Anschlusstreffer per Elfmeter erzielt hatte. Beim Wechsel wirkte der 34-Jährige angefressen, zudem schimpfte er wütend vor sich hin. Der ausgebliebene Handschlag brachte das Fass schließlich zum Überlaufen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
