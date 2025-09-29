Menü Suche
Topmanager Kasper wechselt nach München

von Remo Schatz - Quelle: vfb.de
Rouven Kasper auf der VfB-Tribüne @Maxppp

Rouven Kasper verlässt den VfB Stuttgart und schließt sich wie gewünscht dem FC Bayern an. Wie die Schwaben offiziell bestätigen, haben sich die beiden Erstligisten auf den Wechsel zum Anfang des kommenden Jahres verständigt. Dem Vernehmen nach wurden die Verhandlungen zuletzt zur Chefsache zwischen Bayern-Präsident Herbert Hainer und dem Stuttgarter Aufsichtsratchef Dietmar Allgaier.

VfB Stuttgart 1893
Rouven Kasper verlässt den VfB

Der Vorstand Marketing und Vertrieb Rouven #Kasper wird zum Jahresbeginn 2026 zum FC Bayern München wechseln. Darauf haben sich die Clubs verständigt.

#VfB
In München folgt Kasper auf den scheidenden Finanzvorstand Michael Diederich, der sein Amt Ende dieses Monats aufgibt. Mit Kasper war sich der Rekordmeister längst einig. Die Schwaben stellten sich zunächst quer, da erst vor wenigen Monaten Finanzchef Thomas Ignatzi den VfB verlassen hatte.

