Topmanager Kasper wechselt nach München

Rouven Kasper verlässt den VfB Stuttgart und schließt sich wie gewünscht dem FC Bayern an. Wie die Schwaben offiziell bestätigen, haben sich die beiden Erstligisten auf den Wechsel zum Anfang des kommenden Jahres verständigt. Dem Vernehmen nach wurden die Verhandlungen zuletzt zur Chefsache zwischen Bayern-Präsident Herbert Hainer und dem Stuttgarter Aufsichtsratchef Dietmar Allgaier.

In München folgt Kasper auf den scheidenden Finanzvorstand Michael Diederich, der sein Amt Ende dieses Monats aufgibt. Mit Kasper war sich der Rekordmeister längst einig. Die Schwaben stellten sich zunächst quer, da erst vor wenigen Monaten Finanzchef Thomas Ignatzi den VfB verlassen hatte.