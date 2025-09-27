Bayern-Abschied: Deutliche Worte von Kane

Ex-Klub Tottenham Hotspur würde Harry Kane (32) gerne zurück nach England lotsen, auch Manchester United soll auf der Lauer liegen. Gedanken an eine Premier League-Rückkehr verschwendet der Bayern-Star aber laut eigener Aussage nicht. „Nein, im Moment nicht“, entgegnete Kane nach dem 4:0-Sieg der Münchner über Werder Bremen am Freitagabend.

Er sei „hier bei Bayern wirklich glücklich. Ich habe noch zwei Jahre Vertrag. Und um ehrlich zu sein, genieße ich jede Minute. Ich genieße es, hier vor den Fans zu spielen. Ich genieße das Team, den Trainer. Das ist also überhaupt nicht in meinem Kopf. Ich freue mich einfach auf diese Saison und hoffe, dass wir erfolgreich sein werden.“

Kane, der nun bei 100 Toren in 104 Bayern-Spielen steht und damit Cristiano Ronaldo (bei Real Madrid) und Erling Haaland (Manchester City) übertrumpft hat, die je 105 Spiele für diese Marke benötigt haben, könne sich sogar eine Verlängerung seines 2027 auslaufenden Vertrags vorstellen: „Das ist etwas, was wir besprechen können. Ich habe noch fast zwei Jahre, also gibt es keinen Grund zur Panik. Ich denke, sie sind glücklich mit mir und ich bin glücklich mit ihnen.“

Ob es ihn nicht reize, den Premier League-Torrekord von Alan Shearer zu knacken (47 Tore fehlen), wurde Kane noch gefragt. Der betont: „Als ich England verlassen habe, dachte ich, vielleicht komme ich zurück, um das zu erreichen. Aber seit ich hier bin, genieße ich es so sehr, auf diesem Level zu spielen.“