Barça holt Kochen zurück

Der FC Barcelona reagiert auf die angespannte Situation zwischen den Pfosten. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, haben die Katalanen Torhüter Diego Kochen (19) zurückbeordert, der sich mit der US-amerikanischen U20-Nationalmannschaft in Chile aufhält, wo heute die WM beginnt.

Stammkeeper Joan García (24) fehlt Barça vier bis sechs Wochen wegen einer Knieverletzung, Marc-André ter Stegen (33) ist nach seiner Rückenoperation ebenfalls noch einige Monate raus. Gegen Real Sociedad wird am morgigen Sonntag (18:30 Uhr) Wojciech Szczesny (35) im Tor stehen, Kochen soll auf der Bank sitzen.