Menü Suche
Kommentar
La Liga

Barça holt Kochen zurück

von David Hamza - Quelle: Mundo Deportivo
Diego Kochen wärmt sich auf @Maxppp

Der FC Barcelona reagiert auf die angespannte Situation zwischen den Pfosten. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, haben die Katalanen Torhüter Diego Kochen (19) zurückbeordert, der sich mit der US-amerikanischen U20-Nationalmannschaft in Chile aufhält, wo heute die WM beginnt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Stammkeeper Joan García (24) fehlt Barça vier bis sechs Wochen wegen einer Knieverletzung, Marc-André ter Stegen (33) ist nach seiner Rückenoperation ebenfalls noch einige Monate raus. Gegen Real Sociedad wird am morgigen Sonntag (18:30 Uhr) Wojciech Szczesny (35) im Tor stehen, Kochen soll auf der Bank sitzen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
Barcelona
Diego Kochen

Weitere Infos

La Liga La Liga
Barcelona Logo FC Barcelona
Diego Kochen Diego Kochen
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert