Endrick sträubt sich gegen Real-Plan

von Luca Hansen - Quelle: Cadena COPE
Endrick hält nichts von Real Madrids Plänen, ihn im Winter auszuleihen. Wie ‚Cadena COPE‘ berichtet, möchte der Stürmer sich beim weißen Ballett durchbeißen.

Der 19-Jährige kam in dieser Saison auch aufgrund einer Verletzung noch nicht zum Einsatz. Intern geht man aber wohl nicht davon aus, dass dem Brasilianer nach seiner Genesung viel Spielzeit winkt.

