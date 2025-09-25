La Liga
Endrick sträubt sich gegen Real-Plan
Endrick hält nichts von Real Madrids Plänen, ihn im Winter auszuleihen. Wie ‚Cadena COPE‘ berichtet, möchte der Stürmer sich beim weißen Ballett durchbeißen.
Der 19-Jährige kam in dieser Saison auch aufgrund einer Verletzung noch nicht zum Einsatz. Intern geht man aber wohl nicht davon aus, dass dem Brasilianer nach seiner Genesung viel Spielzeit winkt.
