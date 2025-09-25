Simeone: „Der beste Spieler, den wir haben"

Diego Simeone weiß die Fähigkeiten von Angreifer Julián Alvarez (25) zu schätzen. Im Anschluss an den gestrigen 3:2-Erfolg über Rayo Vallecano, bei dem Alvarez alle drei Treffer für Atlético Madrid erzielte, sagte der Cheftrainer: „Er ist der beste Spieler, den wir haben. Wir müssen uns um ihn kümmern, damit er noch viele Jahre bei Atlético bleibt.“

2024 war Alvarez für bis zu 95 Millionen Euro von Manchester City zu den Rojiblancos gewechselt, für die er bislang 42 Torbeteiligungen (33 Treffer, neun Vorlagen) in 63 Partien sammelte. Jüngst hieß es, der FC Barcelona habe ein Auge auf den argentinischen Nationalspieler (48 Länderspiele) geworfen. Davon will man in Madrid aber nichts wissen.