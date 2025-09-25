Bayerns neue Teenie-Hoffnung

Vincent Kompany durfte in den beiden vergangenen Tagen einen sehr jungen Trainingsgast in seinem Starensemble begrüßen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, nahm der 15-jährige Innenverteidiger Filip Pavic am Mannschaftstraining des FC Bayern teil.

Der U17-Spieler der Bayern und Kapitän der deutschen U16-Nationalmannschaft durfte unter anderem deshalb reinschnuppern, weil Min-jae Kims (28) Mitwirken am morgigen Freitag (20:30 Uhr) gegen den SV Werder Bremen aufgrund von Wadenproblemen fraglich ist.