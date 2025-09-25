Menü Suche
Kommentar 1
Bundesliga

Neben Real: Heißer Interessent für Upamecano

Der FC Bayern möchte unbedingt mit Dayot Upamecano verlängern, der allerdings unter anderem bei Real Madrid auf dem Zettel steht. Nun steigt ein weiteres Schwergewicht in das Rennen ein.

von Luca Hansen - Quelle: Bayern Insider
1 min.
Dayot Upamecano im Bayern-Dress @Maxppp

Die Vertragsverhandlungen zwischen Dayot Upamecano und dem FC Bayern München laufen alles andere als reibungslos ab. Zwar will der Rekordmeister den Innenverteidiger unbedingt mit einem neuen Arbeitspapier ausstatten, auf dessen Gehaltsforderungen sowie auf die gewünschte Ausstiegsklausel will man sich aber nicht einlassen. Die Situation hat neben Real Madrid nun einen weiteren Interessenten auf den Plan gerufen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie im ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘ enthüllt wird, befasst sich der FC Liverpool mit dem womöglich im nächsten Sommer ablösefreien Franzosen. An der Anfield Road soll Upamecano im Fall der Fälle seinen Landsmann Ibrahima Konaté (26) ersetzen, dessen Kontrakt ebenfalls am Ende der Saison abläuft. Auch Konaté steht bei Real auf dem Zettel.

Doch aufgegeben hat man an der Säbener Straße noch nicht. Zeitnah sollen weitere Gespräche mit dem Ex-Leipziger stattfinden. Kommt es nicht zu einem Durchbruch, wird im Podcast gemutmaßt, dass die Bayern es ihrerseits bei Konaté versuchen könnten. Ob der allerdings offen für den Schritt zurück in die Bundesliga wäre, bleibt fraglich.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Premier League
FC Bayern
Liverpool
Dayot Upamecano

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Premier League Premier League
FC Bayern Logo FC Bayern München
Liverpool Logo FC Liverpool
Dayot Upamecano Dayot Upamecano
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert