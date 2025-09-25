Neben Real: Heißer Interessent für Upamecano

Die Vertragsverhandlungen zwischen Dayot Upamecano und dem FC Bayern München laufen alles andere als reibungslos ab. Zwar will der Rekordmeister den Innenverteidiger unbedingt mit einem neuen Arbeitspapier ausstatten, auf dessen Gehaltsforderungen sowie auf die gewünschte Ausstiegsklausel will man sich aber nicht einlassen. Die Situation hat neben Real Madrid nun einen weiteren Interessenten auf den Plan gerufen.

Wie im ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘ enthüllt wird, befasst sich der FC Liverpool mit dem womöglich im nächsten Sommer ablösefreien Franzosen. An der Anfield Road soll Upamecano im Fall der Fälle seinen Landsmann Ibrahima Konaté (26) ersetzen, dessen Kontrakt ebenfalls am Ende der Saison abläuft. Auch Konaté steht bei Real auf dem Zettel.

Doch aufgegeben hat man an der Säbener Straße noch nicht. Zeitnah sollen weitere Gespräche mit dem Ex-Leipziger stattfinden. Kommt es nicht zu einem Durchbruch, wird im Podcast gemutmaßt, dass die Bayern es ihrerseits bei Konaté versuchen könnten. Ob der allerdings offen für den Schritt zurück in die Bundesliga wäre, bleibt fraglich.