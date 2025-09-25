Pogba-Debüt rückt näher

Paul Pogba könnte in naher Zukunft sein Debüt für die AS Monaco feiern. Bei den Monegassen ist der Mittelfeldspieler ins Mannschaftstraining eingestiegen. Trainer Adi Hütter betonte auf der Pressekonferenz vor dem Duell gegen den FC Lorient am Samstag (17 Uhr), dass der 32-Jährige einem Comeback näherkommt: „Pogba geht es körperlich und mental gut. Er kann immer mehr belastet werden.“

Der Franzose unterschrieb im Sommer nach zweijähriger Dopingsperre und damit verbundener Vertragsauflösung bei Juventus Turin einen Kontrakt im Fürstentum. In Monaco möchte man Pogba behutsam aufbauen und ihm erst wieder zu körperlicher Fitness verhelfen.