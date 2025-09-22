Menü Suche
Ballon d’Or: PSG wird Mannschaft des Jahres

von Luca Hansen
Paris St. Germain kommt aus dem Feiern nicht mehr heraus. Beim Ballon d’Or wurde der Hauptstadtklub als beste Mannschaft der abgelaufenen Saison ausgezeichnet.

Die Franzosen gewannen in der vergangenen Saison den heiß ersehnten Champions League-Titel. Auch die französische Meisterschaft sowie den Pokal konnte man sich sichern.

